В Кривом Роге суд вынес мужчине приговор за использование коммунистической символики

Дзержинский районный суд Кривого Рога вынес приговор местному жителю за использование символики коммунистического тоталитарного режима и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы, которое заменено на испытательный срок в один год.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на приговор суда.

По материалам дела 14 июня примерно с 11:00 до 17:00 обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра «Плаза» в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением на передней части государственного герба СССР, состоящий с серпа, молота и пятиконечной звезды. Эти элементы подпадают под запрет украинского законодательства, которое предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Во время подготовительного судебного заседания обвиняемый сообщил о заключении соглашения о признании виновности. В суде он подтвердил, что признает себя виновным в совершении этого преступления.

Отдельно суд возложил на жителя Кривого Рога ряд обязательства: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Напомним, в Николаеве 30 августа, в рамках расследования уголовного производства по серии краж группой лиц, полиция провела ряд обысков по месту жительства фигурантов и их родственников в ходе которых нашли оружие, взрывчатку, коммунистическую символику, карту Николаева с пометками в местах расположения органов власти, документы оборонительного предприятия.