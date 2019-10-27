На Николаевщине водитель «Daewoo» сбил насмерть пешехода – личность погибшего неизвестна

Вечером 26 октября возле села Сеньчино Николаевского района водитель автомобиля «Daewoo Lanos» сбил насмерть пешехода.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось около 20:30 на автодороге «Одесса – Мелитополь – Новоазовск», 57-летний водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и сбил пешехода, который шел в попутном направлении. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия, его личность неизвестна.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Отдел расследования преступлений в сфере транспорта просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить по телефонам 0630483938, 102.

Напомним, что полиция разыскивает свидетелей того, как «ВАЗ» сбил насмерть пожилую жительницу Николаева.