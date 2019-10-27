В Техасе неизвестный открыл стрельбу на встрече выпускников – двое погибли и около десяти получили ранения

Двое человек погибли и, по меньшей мере, 10 пострадали в результате стрельбы на встрече выпускников филиала Техасского университета A&M (США).

Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в ночном клубе The Party Venue около полуночи, 27 октября. В университетской полиции подтвердили, что стрельба произошла не на территории учебного заведения.

Информация о количестве пострадавших разнится. Большинство СМИ сообщает о десяти, однако на брифинге один из руководителей окружной полиции заявил о 14 пострадавших.

Стрелка разыскивают правоохранители. Его мотивы и местонахождение неизвестны.

Напомним, в баре в центре города Канзас-Сити, что находится в США, штат Миссури, началась стрельба, в результате которой четыре человека погибли и еще девять получили ранения.