В Техасе неизвестный открыл стрельбу на встрече выпускников – двое погибли и около десяти получили ранения

Двое человек погибли и, по меньшей мере, 10 пострадали в результате стрельбы на встрече выпускников филиала Техасского университета A&M (США).
Об этом сообщает Fox News.
Инцидент произошел в ночном клубе The Party Venue около полуночи, 27 октября. В университетской полиции подтвердили, что стрельба произошла не на территории учебного заведения.
Информация о количестве пострадавших разнится. Большинство СМИ сообщает о десяти, однако на брифинге один из руководителей окружной полиции заявил о 14 пострадавших.
A reported shooting took place at a Homecoming party for Texas A&M University at Commerce on Saturday night. @cnnbrk @NBCNews @CNN @foxnewsalert @CNN @ABC @BBCWorld @CBS pic.twitter.com/08eOVBQGC8— Commissioner Salim Adofo (@salimadofo) 27 октября 2019 г.
Стрелка разыскивают правоохранители. Его мотивы и местонахождение неизвестны.
Напомним, в баре в центре города Канзас-Сити, что находится в США, штат Миссури, началась стрельба, в результате которой четыре человека погибли и еще девять получили ранения.