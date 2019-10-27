В Хмельницкой области грузовик «DAF» столкнулся с легковым автомобилем – из всей семьи выжил только 10-летний мальчик

В воскресенье, 27 октября, 08:16 на автодороге Житомир - Черновцы близ села Солобковцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором из всей семи выжил только один 10-летний мальчик.

Об этом сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции Хмельницкой области.

Сообщается, что произошло столкновение легкового автомобиля «Фольксваген Кади» и грузовика «DAF», в результате чего погиб 42-летний водитель «Фольксвагена», его 39-летняя жена и 14-летняя дочь, которые были пассажирами авто.

Десятилетний сын получил травмы и был доставлен в больницу каретой скорой помощи. Сейчас мальчика обследуют врачи. Семья жила в Хмельницком. 52-летний водитель грузовика пока за медицинской помощью не обращался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Хмельницкой области.

По факту ДТП открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Напомним, Центральный районный суд Николаева не смог избрать меру пресечения водителю автомобиля «Opel Vectra», который устроил аварию в Арбузинском районе Николаева, в результате которой погибли четыре человек и несколько пострадали - подозреваемый находится на стационарном лечении.