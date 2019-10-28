В оккупированном Донецке взоврали вышку сотовой связи

иллюстрация В подконтрольном боевикам Донецке утром была взорвана одна из вышек сотовой связи.

Как сообщают «Новости Донбасса», боевики «ДНР» называют происходящее диверсией, сообщает УНИАН.

«В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов «Феникс» в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи», - говорится в сообщении «минсвязи ДНР».

Отмечается, что боевики обустроили средства связи на базах украинских телекоммуникационных операторов, среди которых «Киевстар».

Напомним, в августе в СБУ сообщили о подозрении трём лицам, которые причастны к поставке промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированные территории Донбасса.