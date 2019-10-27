Активисты «Нацкорпуса» и ветераны «Азова», в сопровождении полиции, вывезли оружие из Золотого, - МВД

Оружие, которое находилось у представителей "Национального корпуса" и ветеранов "Азова" в Золотом 27 октября было вывезено в сопровождении полиции.

Об этом говорится в видеосюжете о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Золотое, который размещен на официальной странице Офиса Президента в Facebook.

«По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которые было в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого», — говорится в субтитрах в финале видео.

Помимо этого, заместитель главы Нацполиции Вадим Троян сообщил, что по результатам встречи с Владимиром Зеленским и беседы с полицией, протестующие против разведения войск (представители политической партии "Национальный корпус" и ветераны батальона "Азов", - ред.), находящиеся в Золотом-4 с "легальным собственным оружием", вывезли его.

Троян уверяет, что по состоянию на сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотое-4 и Екатериновка, находится лишь группа волонтеров без оружия.

«В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена ​​Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности», — отметил Вадим Троян, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Он добавил, что полиция и нацгвардия выполняет свои задачи по назначению, в частности проводят антидиверсионную работу против НВФ в зоне разведения войск.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Зеленский приехал в Золотое и пообщался с николаевским активистом "Нацкорпуса" на повышенных тонах, призвав людей, которые находились там, сдать оружие. представители Нацкорпуса и ветераны "Азова" отказались это сделать.

После публикации видео Штаб ООС заявил, что вооруженные активисты нелегально находятся в Золотом и не относятся к силовикам.