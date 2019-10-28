В Первомайске на однолетнюю девочку упал комод – ее забрала «скорая» в тяжелом состоянии

В Первомайске в воскресенье, 27 октября, однолетняя девочка получила тяжелые травмы после падения на нее комода.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сообщение о том, что в одном из частных домовладений Первомайска на ребенка упал комод, поступило в полицию около 14:30.

По словам 30-летней матери девочки, вчера она вместе со своими дочерьми-близнецами находилась дома. Занимаясь бытовыми делами, женщина вышла на несколько минут на улицу, чтобы развесить белье.

Вернувшись, она увидела, что одна из дочерей уже без сознания лежит под перекинутым комодом. Сразу же женщина вызвала «скорую». Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

Пообщавшись с соседями семьи, полицейские выяснили, что она характеризуется положительно, на соответствующих учетах не состоит, в поле зрения правоохранителей ранее не попадала.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований предварительно по статье 166 Уголовного кодекса Украины («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство»). Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, как в Баштанке пятилетний мальчик во время приступа эпилепсии упал и получил сильную травму головы – ребенок скончался в больнице.