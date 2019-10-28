В Николаеве вор выхватил у женщины из рук сумку, в которой было 17 тысяч гривен – мужчину задержали

В Николаеве мужчина обокрал женщину прямо на улице, выхватив у нее из рук сумку с крупной суммой денег. Вора задержали.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Сообщается, что в Ингульский отдел полиции обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что в районе рынка на Космонавтов вор выхватил у нее сумку с 17-ю тысячами гривен, когда она стояла у сигаретного ларька.

Ограбление зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные вблизи места происшествия. Просмотрев их записи, оперативники установили личность грабителя - это ранее неоднократно судимый за различные преступления 33-летний николаевец. Правоохранители разыскали вора и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 Уголовного Кодекса Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

В ближайшее время суд изберет злоумышленнику меру пресечения

Сейчас продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Напомним, в Николаеве 9 августа около 14:30 неизвестный мужчина украл вещи из магазина детского трикотажа на улице Южной.