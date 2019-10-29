В Колумбии разбился вертолет из президентского авиапарка – погибли шесть человек

В центральной Колумбии упал вертолет Bell 412, принадлежавший президентскому авиапарку, в результате чего погибли все шестеро членов экипажа.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Воздушные силы Колумбии глубоко скорбят из-за утраты шести членов экипажа вертолета 0006», - заявили представители военного ведомства.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая погода. Вертолет пропал еще в пятницу, но только сейчас спасатели смогли обнаружить место падения и подтвердить количество погибших. Президент Колумбии Иван Дюке, который неоднократно использовал вертолет, выразил соболезнования семьям погибших.

- Катастрофа очень впечатлила меня лично, поскольку с этими людьми я работал в течение последних 14 месяцев, - сказал Дюке.

Напомним, ранее на Ровенщине во время учебного полета потерпел крушение вертолет Ми-8, тогда погибли четверо членов экипажа.