В Николаеве горела квартира в многоэтажке – пожарные вывели из горящего жилья двух маленьких детей и их деда

В Николаеве во вторник утром, 29 октября, произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома по улице Китобоев.

Об этом сообщили в главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 06:27. По вызову направлено пожарные автомобили, автолестницу 4-й государственной пожарно-спасательной части и дежурную смену оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС.

Пожар возник в одной из квартир на шестом этаже. Спасатели вывели на свежий воздух двойняшек, мальчика и девочку 2015 года рождения, и их пожилого дедушку, который самостоятельно не передвигается.

Детей каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в лечебное учреждение для дополнительного обследования. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Всего на свежий воздух эвакуировали 15 жителей, из которых одна женщина и ребенок получили первую медицинскую помощь и в дальнейшем от госпитализации отказались

Как выяснилось, двойняшки под наблюдением дедушки находились в квартире, а мама в это время была на работе. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, а именно оставленная без присмотра зажженная свеча.

В 07:15 пожар локализовали, а в 07:28 - ликвидировали на площади 10 квадратных метров.

Всего от ГСЧС привлекалось четыре единицы техники и 13 человек личного состава. Дополнительно на месте прибыли сотрудники правоохранительных органов и работники скорой медицинской помощи.