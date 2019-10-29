В Николаеве автомобиль «Daewoo» столкнулся с «Ford» - пострадавших нет

Во вторник, 29 октября, в Николаеве произошло ДТП – автомобиль «Daewoo» столкнулся с автомобилем «Ford».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам сотрудников патрульной полиции, автомобиль «Daewoo» ехал по Фалеевской со стороны улицы Набережной и пытался свернуть на Адмиральскую, по которой ехал «Ford». Водитель «Daewoo» не пропустил «Ford», в результате чего произошло столкновение и машины отбросило к третьему автомобилю – «Chevrolet», который стоял чуть дальше перекрестка Адмиральской по Фалеевской.

В аварии никто не пострадал. На месте работают сотрудники патрульной полиции. Движение по улице в этом участке перекрыто.

Напомним, вечером в пятницу, 25 октября, в Николаеве на проспекте Героев Украины произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легковых автомобилей «Daewoo» и «BMW», в результате чего один человек получил травмы.