Ночью в Николаеве полицейские задержали водителя такси, который агрессивно себя вел из-за админпротокола

Скриншот видео Ночью во вторник, 29 октября, возле Жуковского кольца в Корабельном районе Николаева полицейские задержали водителя одной из служб такси, который агрессивно себя вел за то, что на него составили протокол.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Патрульные полицейские остановили водителя автомобиля «Chery» из-за того, что у него была выключена левая фара в ночное время суток, к тому же был сильный туман, в связи с чем видимость на дороге была ограничена. На него начали составлять протокол по части 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, однако водитель транспортного средства стал себя агрессивно вести и нецензурно выражаться, и вызвал других таксистов «на помощь».

Мужчина продолжил ругаться, на что патрульные его предупредили о том, что к нему могут быть применены спецсредства, но мужчина продолжил, после чего на него надели наручники. Далее мужчину отвезли в Корабельный отдел полиции, где на него составили еще админпротокол за мелкое хулиганство.

Видео: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, как в Николаеве пьяный хулиган во время задержания разбил головой стекло в патрульной «Toyota».