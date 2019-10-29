Соседи вынесли двойняшек и их дедушку из горящей квартиры, - ГСЧС опубликовала подробности пожара в Николаеве

В Николаеве во время пожара в доме на улице Китобоев двух маленьких двойняшек и их дедушку спасли соседи – Марина и Александр Лютиковы.

Уточненную информацию опубликовали в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

«Марина Лютикова почувствовала запах дыма из квартиры, расположенной рядом в одном тамбуре на шестом этаже. Она знала, что в помещении могут находиться дети и дедушка, который не в состоянии самостоятельно передвигаться. Где только взялись силы, но Марина почти выбила двери и вывела из квартиры на лестницу двойняшек – четырехлетних мальчика и девочку. Их дедушку из задымленной квартиры вынес ее муж Александр Лютиков. Пожарные в это время уже были рядом и помогли эвакуировать малышей на улицу, передав медикам», - сообщили спасатели.

Детей госпитализировали для обследования. Как выяснилось, двойняшки под наблюдением дедушки находились в квартире, мама в это время была на работе.