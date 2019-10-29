На Киевщине школьник с однолетками перевернулся на «Toyota Pradо»

В селе Крячки Васильковского района Киевской области 29 октября 14-летний парень не справился с управлением родительского внедорожника – автомобиль перевернулся, а парень едва непогиб на месте происшествия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.

несовершеннолетний погибший решил взять авто родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет покататься на нем по деревне. В результате это путешествие закончилось трагически.

Пассажиры внедорожника пока находятся в местной больнице с травмами различной степени тяжести.

Полиция устанавливает все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, как на Киевщине пьяный подросток не справился с управлением и попал в ДТП – погиб пассажир, сидевший в багажнике.