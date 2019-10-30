В Николаеве водитель кроссовера выехал на встречную полосу и чуть не спровоцировал ДТП

В Николаеве водитель кроссовера «Renault Duster» в районе спортивной школы «Надежда» выехал на встречную полосу и его маневры чуть не привели к ДТП.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил читатель.

Дата и точное время происшествия неизвестны (время на видеорегистраторе сбито), но судя по погоде, это было недавно. Водитель «Renault» выехал на встречную полосу, чтобы обогнать машины, остановившиеся на светофоре, и проехал пешеходный переход, когда горели красный и желтый сигналы. При этом он пронесся прямо перед машинами, которые стояли на светофоре на встречной полосе и ждали зеленый свет.

Спустя пять минут автор видео догнал водителя «Renault» и в кадр попали номера нарушителя.

Напомним, что ранее в Николаеве одесская «Toyota» едва не спровоцировала ДТП, выехав на оживленный перекресток под красный сигнал светофора.