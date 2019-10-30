В Николаевском морпорту нашли танковый снаряд времен Второй мировой войны

В среду, 30 октября, в Николаевском морском порту обнаружили боеприпас.

Об этом сообщают в пресс-службе Администрации морского порта.

Боеприпас обнаружили сотрудники ООО «Агро Констракшн» у причалов №5 и 6 в ходе очистки водоприемного лотка. Спасатели, прибывшие на место, подтвердили, что боеприпас – это танковый снаряд времен Второй мировой войны калибром 125 миллиметров.

«Место опасной находки ограждено сигнальной лентой и находится под охраной, все работы на объекте были остановлены до полного изъятия боевого снаряда пиротехнической группой ГУ ГСЧС с последующей его транспортировкой в ​​безопасное место для уничтожения», - сказано в сообщении.

Напомним, жители Николаевской области сдали полицейским сотни единиц различного вооружения и боеприпасов в рамках месячника по сдаче оружия.