Австралиец прожил 18 лет с пакетиком марихуаны, застрявшим у него в носу

В Австралии врачи изъяли из носа 48-летнего мужчины ринолит (камень), который образовался из пакетика с марихуаной и пробыл там около 18 лет.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «Science Alert».

Мужчина обратился к врачам из-за головных болей. После обследований пациент признался, что в течение многих лет ощущал заложенность носа с правой стороны и рецидивирующие заболевания носоглотки.

Специалисты обнаружили «твердую серую массу» в правой носовой полости австралийца. Они изъяли ее под общим наркозом и обнаружили «резиновую капсулу, содержащую некое растение».

В конце концов, медицинский персонал услышал полную историю. Когда пациент был заключен в тюрьму в возрасте 30 лет, его решила навестить девушка, которая и принесла этот крошечный «подарок». Чтобы пронести сверток марихуаны мимо охранников, заключенный сунул контрабанду в правую ноздрю.

Пытаясь достать посылку, мужчина только глубже затолкал ее, а в какой-то момент и вовсе подумал, что сверток «исчез» навсегда, поскольку он проглотил его.

Напомним, что ранее в Николаеве полицейские разоблачили масштабный канал поставки наркотиков.