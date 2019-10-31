В Николаеве легковушка врезалась в припаркованный грузовик

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Утром в четверг, 31 октября, в Николаеве на переулке транспортном произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля «Renault» и грузовика.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, автомобиль двигался по переулку со стороны улицы Мореходная в сторону Сервисного центра МВД и врезался в припаркованный возле обочины грузовик.

Сам водитель «Renault» пояснил, что его ослепило солнце, из-за чего он не увидел стоящий впереди «DAF» и допустил с ним столкновение.

В результате аварии никто не пострадал, легковушка получила значительные механические повреждения.

Напомним, как в Николаеве на переулке Транспортном пьяный водитель едва не врезался в людей на тротуаре – очевидцы вытащили его из автомобиля и забрали ключи до приезда полиции.