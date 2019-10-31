В центре Николаева на перекрестке столкнулись «Skoda» и «ВАЗ» – один человек получил травмы

В четверг, 31 октября, в Николаеве на улице Никольская произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Skoda» и «ВАЗ», в результате которого пострадала женщина.

На месте аварии побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительной информации, автомобиль «Skoda» двигался по улице Никольская со стороны Лягина в сторону Фалеевской. В это время по улице Декабристов со стороны Большой Морской в сторону Адмиральской ехал «ВАЗ», который не предоставил преимущества в движении иномарке, в результате чего на пересечении Декабристов и Никольской произошло столкновение транспортных средств.

Вследствие аварии пострадала пассажир иномарки, ей вызвали кареты скорой медицинской помощи. Оба автомобиля получили механические повреждения.

Напомним, как в Николаеве автомобиль «Daewoo» столкнулся с «Ford».