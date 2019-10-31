В Пакистане пассажирский поезд загорелся на ходу – погибли более 60 человек, еще десятки пострадали

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В Пакистане в провинции Пенджаб загорелся пассажирский поезд, в результате чего погибли по меньшей мере 65 человек, десятки людей пострадали.

Об этом сообщает GEO TV

Поезд следовал по маршруту Карачи - Равалпинди. По предварительным данным, во время движения произошел взрыв газового баллона для приготовления пищи, который перевозил один из пассажиров. Огонь уничтожил три вагона поезда, в том числе два вагона эконом-класса и один вагон бизнес-класса. По данным министра железных дорог Шейха Рашида, больше всего людей погибло при попытке спрыгнуть с горящего поезда на ходу.

По словам главы районной службы спасения Бакира Хуссея, трупы будут идентифицированы после анализа ДНК.

Роман Свиридов

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