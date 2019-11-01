В Николаеве сообщили о якобы заминировании областной больницы на Намыве

Фото из интернета Утром в пятницу, 1 ноября, поступило сообщение о якобы заминировании Николаевской областной клинической больницы.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Вызов о том, что якобы заминирована больница на улице Киевской поступил на электронную почту полиции. Сейчас на место направлены взрывотехники, кинологи, полицейские и спасатели, которые обследуют здание и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов. Также производится эвакуация людей из медучреждения.

Напомним, что ранее на Николаевщине племянник «заминировал» дядю из-за обиды после раздела имущества.