В Николаеве сообщили о якобы заминировании областной больницы на Намыве

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Фото из интернета
Утром в пятницу, 1 ноября, поступило сообщение о якобы заминировании Николаевской областной  клинической больницы.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Вызов о том, что якобы заминирована больница на улице Киевской поступил на электронную почту полиции. Сейчас на место направлены взрывотехники, кинологи, полицейские и спасатели, которые обследуют здание и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов. Также производится эвакуация людей из медучреждения.

Напомним, что ранее на Николаевщине племянник «заминировал» дядю из-за обиды после раздела имущества.

Виолетта Чех

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