В центре Николаева на припаркованный возле дома автомобиль упала часть фасада

В Николаеве ночью 31 октября на припаркованный автомобиль упала часть дома по адресу улица Московская, 13.

Об этом в Facebook-группе «Contact Center при Николаевском городском совете» сообщил Евгений Наумов.

«Вчера, прекрасным вечером Хеллоуина, случился не очень прекрасный инцидент с автомобилем моей супруги: с фасада дома по адресу ул.Московская, 13 обрушилась часть отделки фасада в виде больших камней и разбила автомобиль, а именно: поврежден кузов, выбито заднее стекло, разбит задний фонарь, пластиковая обшивка багажника уничтожена напрочь, поврежден дворник. Была вызвана полиция, принято заявление, инцидент зафиксирован», – написал он.

Наумов также отметил, что обращался к ЖЭКу «Забота», где ему ответили, что действующий тариф не предусматривает текущие ремонты фасадов.

Николаевец также адресовал вопрос к департаменту ЖКХ Николаевской мэрии, кто должен отвечать за такие происшествия и возмещать убытки.

Напомним, как в Николаеве во дворе на машину упал тополь и автомобиль получил серьезные повреждения.