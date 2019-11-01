В Николаеве на Кузнечной столкнулись трамвай и грузовик-цистерна

В Николаеве на улице Кузнечной (Скороходова) 1 ноября столкнулись трамвай №11 и грузовик-цистерна.

Об этом сообщается в Facebook-группе «Электротранспорт Николаева».

ДТП случилось на пересечении Кузнечной с улицей Гражданской. Трамвай и цистерна двигались в одном направлении, но водитель грузовика не предоставил трамваю преимущество в движении, когда поворачивал на улицу Гражданскую. Трамвай из-за удара накренился и сейчас держится только на своем левом борту.

Пока нет информации, пострадал ли в ДТП кто-то из пассажиров. Движение трамваев по Кузнецкой в сторону центра города временно заблокировано.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве столкнулись трамвай и «Mercedes».