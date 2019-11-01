В Одесской области заявили о жестоких издевательствах над воспитанниками центра реабилитации – полиция начала расследование

Генеральная прокуратура взяла на контроль ход досудебного расследования о нарушении прав воспитанников Центра социально-психологической реабилитации в Одесской области.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.

Ранее экспатрульная полицейская Зоя Мельник заявила, что воспитатели Центра «Свитанок» вызывают охрану, которая истязает детей. По её словам, детей грязно обзывают и унижают при других воспитанниках, а работники полиции охраны заставили девочку, которую поймали за занятием сексом с мальчиком, жевать использованный презерватив, угрожая, что в следующий раз справят нужду прямо на неё.

«Происходило это все на глазах у других детей и трёх воспитателей, которые стояли хихикали и способствовали издевательствам. Затем Д. и мальчика стали бить, обливать холодной водой, стали бить детей электрошокерами и ремнём Охранники-изверги пытали детей заставляясь под страхом приседать и держать книжки на вытянутых руках. До изнеможения...» - написала Мельник.

Так, заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов направил прокурору Одесской области поручения по проверке фактов об избиении детей, причем не только со стороны воспитателей Центра, но и сотрудников правоохранительных органов, унижении, насилии несовершеннолетних.

«Эта проверка позволит установить объективные обстоятельства, причины совершения этих бесчеловечных действий, выявить виновных лиц и как можно быстрее направить дело в суд», - отметил Гюндуз Мамедов.

Сейчас территориальные подразделения органов Нацполиции Одесской области и ГБР осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников КУ «Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации» по признакам уголовных преступлений, предусмотренных части 1 статьи 127 («Пытки»), части 1 статьи 137 («Ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей»), части 3 статьи 152 («Изнасилование»), части 2 статьи 365 («Превышение власти или служебных полномочий») Уголовного кодекса Украины.

Как передаёт Думская, в Одесской ОГА сообщили, что недавно в учреждении побывала группа психологов, которые изучили психоэмоциональное состояние воспитанников.

«Они определили состояние детей как критическое и требующее оперативного вмешательства. За последний месяц территорию учреждения покинули семеро детей. Один из воспитанников находился в остром психологическом состоянии. Шестеро детей пребывали в учреждении более девяти месяцев. Таким образом, нарушалось их право на воспитание в семье», - сообщили в Облгосадминистрации.

Напомним, что ранее в Одессе засняли, как воспитательница детсада издевалась над ребенком – после скандала ее уволили