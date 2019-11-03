В Афганистане девять мальчиков погибли в результате взрыва, когда шли в школу

Девять мальчиков-школьников погибли в афганской провинции Тахар в результате взрыва мины, установленной у дороги. В это время они направлялись в школу.

Об этом пишет «Радио Свобода».

В офисе губернатора заявили, что мину на этом месте установило экстремистская группировка «Талибан».

Талибы действительно присутствуют в этом районе, но ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, ранее в столице Афганистана террорист-смертник подорвал себя на свадьбе – погибли 63 человека, еще 182 ранены.