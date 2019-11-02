На трассе в Хмельницкой области рейсовый автобус с пассажирами слетел в кювет – пострадали 13 человек, в том числе ребенок

В субботу, 2 ноября, в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие при участии рейсового автобуса, в результате которого пострадали 13 человек, среди которых ребенок.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.

Инцидент произошел на окраине села Должок Каменец-Подольского района. Рейсовый автобус марки «Эталон», который двигался по маршруту «Залесье-1 – Каменец-Подольский», съехал в кювет и перевернулся.

В больницу были доставлены 13 пострадавших. Одна из травмированных женщин находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и несовершеннолетняя девочка.

Следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как на Николаевщине на трассе столкнулись международный автобус и грузовик – один из водителей от полученных травм погиб на месте.