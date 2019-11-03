Уровень опасности «желтый»: Николаевские спасатели предупредили об осложнении погодных условий на Николаевщине

В воскресение, 3 ноября, по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий! По данным Укргидрометцентра, 3 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили об основных правилах поведения на улице во время сильного ветра.

«Уважаемые жители и гости Николаевщины! При штормовых предупреждениях, когда сила порывов ветра достигает 15-20 и даже 30 м/с, спасатели рекомендуют соблюдать основные правила безопасности:

– Оказавшись на улице в достаточно ветреную погоду, следует держаться подальше от рекламных щитов (и других навесных конструкций), линий электропередачи, а также деревьев.

– Оглянитесь вокруг, нужно быть подальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.

– Нельзя подходить к оборванным проводам и деревьев, которые качаются, ведь они могут упасть.

– Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей и не парковать под ними автотранспорт. Также особо опасные гнилые и старые деревья. Берегите себя и своих близких! Помните, ответственность спасает жизнь!» – говорится в сообщении спасателей.