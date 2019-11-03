На Николаевщине мужчина не справился с управлением мотоцикла, перевернулся на нем и погиб

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В воскресение, 3 ноября, в 8:00 в селе Граждановка Врадиевского района Николаевской области 32-летний местный житель, управляя мотоциклом МТ-10, по предварительным данным, не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области. 

Вследствие ДТП от полученных телесных повреждений водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Событие квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.

Напомним, ранее на Херсонском шоссе в Николаеве мотоциклист врезался в «Citroen» и сбежал с места ДТП

Анатолий Чубаченко

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