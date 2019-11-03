В Черновицкой области между верующими УПЦ МП и ПЦУ произошла потасовка с применением слезоточивого газа

В селе Михальча в Черновицкой области представители разных религиозных общин пытались силой решить вопрос об использовании местной церкви.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Черновицкой области.

Сразу в двух населенных пунктах Буковины местные жители пытались решить вопрос о проведении богослужений между верующими. Отмечается, что в селе Старая Жадова конфликт удалось разрешить мирным путем, а в селе Михальча правоохранителям пришлось вмешаться в сложившуюся ситуацию.

Подчеркивается, что вечером 1 ноября полицейские разделили представителей разных общин. До этого в службу поступили два сообщения, связанных с инцидентами во время собрания верующих. Каждое обращение было зарегистрировано в базе НПУ, а правоохранители проверяли полученную информацию.

Журналистка Галина Еремица опубликовала в Facebook видео инцидента и написала о том, что произошло в церкви села Михальча. По ее словам, толпа приверженцев УПА МП ворвалась в храм и распылила слезоточивый газ в лица верующих ПЦУ.

«Русский мир продолжает наступление на Буковину! Сторонники МП применили слезоточивый газ против верующих Православной Церкви Украины в с. Михальча Сторожинецкого района. Священники ПЦУ и верующие Храма Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ села Михальча проводили вечернее Богослужение в Храме. В 21.30 обезумевшая толпа сторонников русского мира (МП), выломала двери, ворвалась в Храм, распыляя при этом в лицо верующих ПЦУ слезоточивый газ!!!» — говорится в сообщении.

Еремица добавила, что СБУ и полиция должны прекратить то, что происходит на Буковине между верующими и задалась вопросом, до каких пор там будет править «русский мир».

Напомним, ранее в Тернопольской области подрались сторонники двух церквей.