На Соборной площади Николаева металлическая конструкция в виде больших букв упала на людей – есть пострадавшие

В субботу, 2 ноября, в Николаеве на Соборной площади металлическая конструкция в виде больших букв «RUN» упала на людей, которые в этой время фотографировались рядом.

Об этом сообщила одна из пострадавших Виктория Пастухова в Facebook-группе «Николаев – лучший город».

«Кто будет принимать участие в воскресном марафоне, будьте очень внимательны, сегодня пострадали шесть человек, не была закреплена железная трёхметровая конструкция, которая при порыве ветра упала на шестерых, в том числе и на меня, все пострадали, все были доставлены в больницу с травмами», – сообщила она, прикрепив в комментариях фотографию рентгеновского снимка.

В отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили информацию о происшествии. По информации ведомства, за медпомощью обратились пятеро человек, у четверых у них незначительные травмы, у одной пострадавшей перелом ключицы. Все пострадавшие старше 35 лет. По данному факту проводится проверка.

Стоит отметить, что буквы были установлены в рамках проводимого в воскресение, 3 ноября, полумарафона, организатором которого является компания «Новая Почта».