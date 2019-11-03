На трассе возле Вознесенска столкнулись грузовой «Volvo» и легковой «Fiat» – погибли три человека

В воскресение, 3 ноября, около 12:30 на автодороге Н-24 «Благовещенское - Николаев» в Вознесенском районе произошло столкновение грузового автомобиля «Volvo» под управлением 33-летнего жителя города Львов и легкового автомобиля «Fiat», в котором находились три человека - водитель и двое пассажиров.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля осуществлял движение в направлении города Вознесенска, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем, который двигался во встречном направлении», – сообщают в полиции.

Вследствие ДТП водитель и пассажиры Fiat от полученных телесных повреждений погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.

«Сейчас на месте работают группы реагирования патрульной полиции, спасатели, следователи и криминалисты Следственного управления. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, тела двоих погибших оказались зажаты в автомобиле. Чтобы их деблокировать, на место прибыли спасатели.

Напомним, на Николаевщине мужчина не справился с управлением мотоцикла, перевернулся на нем и погиб.