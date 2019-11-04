На Николаевщине спасатели потушили пожар на крыше дачного домика

В субботу, 2 ноября, в 21:14 в Службу спасения «101» сообщили о пожаре двухэтажного дачного дома на улице Изобретателей на территории садово-виноградного общества «Сосновка» в Новоодесском районе.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

«По указанному адресу выехал караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Пожарные по прибытию в составе двух пожарно-спасательных отделений приступили к тушению кровли крыши на площади 30 кв. м. В 21:18 пожар был локализован, 22:00 – ликвидирован, тем самым не допущено распространение огня», – говорится в сообщении.

От ГСЧС были задействованы 10 человек личного состава и три единицы техники. На месте также работали сотрудники правоохранительных органов.