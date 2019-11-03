В Николаеве спасатели открыли дверь в квартиру с пожилой женщиной, которой стало плохо

В воскресение, 3 ноября, в 12:17 по экстренному номеру «101» жительница города Николаева сообщила, что ее бабушка, которая проживает на последнем этаже девятиэтажного жилого дома на проспекте Мира, не отвечает на звонки и не открывает квартиру.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«По указанному адресу прибыл караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Спасатели с помощью спецоборудования в присутствии сотрудников полиции открыли дверь в квартиру, где находилась бабушка», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, женщине стало плохо, и она не смогла самостоятельно встать. Врачи осмотрели ее и оказали необходимую медицинскую помощь.

«Спасатели совместно с полицейскими перенесли пенсионерку до кареты скорой медицинской помощи, после чего ее госпитализировали в лечебное учреждение», – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее в Николаеве спасатели помогли попасть в квартиру мужчине, которого закрыл на балконе ребёнок.