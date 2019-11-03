В Днепре возле Херсонского морпорта зафиксирован мор рыбы

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев сообщил, что в Днепре возле Херсонского морского торгового порта зафиксирован мор рыбы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Дал поручение своему заместителю Сергею Козырю совместно с департаментом экологии Херсонской областной государственной администрации с привлечением природоохранных и правоохранительных органов области немедленно разобраться в этой ситуации. По результатам жду доклад о причинах, а также предложения по привлечению в установленном порядке виновных к ответственности и предотвращению таких событий в будущем. В нашей области все должно быть по закону и закон должен быть один для всех!» – написал Гусев.

Напомним, в августе в Центральном районе города Николаева (микрорайон «Соляные», район парка «Победы») в акватории реки Южный Буг была зафиксирована массовая гибель рыбы.