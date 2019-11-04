В Киеве в результате масштабного ДТП погибли три человека 18+

В Киеве на Кольцевой дороге произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает Facebook-сообщество «Киев Оперативный».

Сообщается, что смертельное ДТП произошло на Кольцевой в районе поворота на улицу Стеценко.

«По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека. Детали этого ужасного события устанавливаются», - говорится в сообщении.

По данным паблика dtp.kiev.ua, в столкновении двух автомобилей тяжелейшие травмы получили пять человек. Двое из них лежат на асфальте без признаков жизни.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры.

Напомним, в Киеве в результате ДТП легковой автомобиль разорвало на части – есть погибший и пострадавшие.