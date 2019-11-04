В Николаеве и области горели два частных дома – пенсионерку спасли соседи, а неосторожный курильщик погиб

В Николаеве и в Николаевской области произошли два пожара частных домов, в одном из случаев погиб мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре кровли в частном жилом доме по переулку Промышленному поступило спасателям 3 ноября в 22:55.По указанному адресу прибыл караул 3-й государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС.

Стало известно, что в результате короткого замыкания электропроводки загорелись деревянные балки в перекрытии здания. Пожарные в 23:08 локализовали пожар площадью 5 квадратных метров, а в 23:14 - ликвидировали, не допустив распространения внутрь помещения.

Во время пожара пострадала хозяйка 1948 года рождения, которую на свежий воздух вывели соседи. В дальнейшем она госпитализирована в токсикологическое отделение городской больницы скорой медицинской помощи.

В этот же день на улице Мира в селе Благодатное Арбузинского района неосторожность при курении стала причиной гибели мужчины 1976 года рождения, которого на кровати в задымленном помещении обнаружил его родственник. Подразделения ГУ ГСЧС не привлекались.

В ГУ ГСЧС отметили, что с начала года на Николаевщине зарегистрировано 844 пожара в жилище. Огонь унес жизни 33 граждан, из которых один ребенок. Чаще всего под пожары случаются именно по человеческой вине.

Самые распространенные причины возгораний - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, печей и тому подобное. Во время отопительного сезона люди неосознанно используют самодельные и не сертифицированные обогреватели, таким образом «экономя» на собственной безопасности. Нередко приводят к пожарам топки и печи с явными дефектами.