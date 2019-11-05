На Николаевщине во время пожара сгорел гараж с двумя мотоциклами

В селе Каравелово (Коларовка) Витовского района 4 ноября сгорел гараж на территории частного домовладения на улице Шевченко.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателей вызвали соседи, которые увидели дым. По указанному адресу выехали отделения двух пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра. Пожар начался внутри помещения и впоследствии огонь распространился на крышу, которая из-за этого обвалилась. Спасателей ликвидировали пожар на площадью 40 кв.м. Огонь уничтожил два мотоцикла, инструменты и бытовые вещи.

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электросети.

Напомним, что ранее в Николаеве из-за неправильно установленной печи загорелись сауна и двухэтажный дом.