В Николаеве причиной закупорки канализации стали выброшенные автомобильные шины

В Николаеве в среднем за месяц аварийные бригады канализационной сети ликвидируют около тысячи закупорок канализации. В одном из случаев причиной засора стали выброшенные автомобильные покрышки.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевводоканала.

В сообщении не указывается точная дата, когда случилось это происшествие на улице Океановской.

«Чаще всего причиной закупорки и утечки сточных вод на поверхность является мусор в канализации. Заблокировать систему канализации очень просто. Используя унитаз как помойку, вы создаете неудобства для окружающих и неблагоприятную ситуацию. Многие ошибочно полагают, что мелкие предметы, которые легко проникают в слив, не могут быть причиной закупорки. С каждым таким предметом в канализации засорение труб увеличивается и может стать причиной повреждения труб в квартире, подвале или возле дома», - сообщили в водоканале.

Напомним, что ранее в Николаеве кто-то выбросил в канализацию топливный бак от грузовика.