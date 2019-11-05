В парке «Юность» в Николаеве «Audi» влетела в дерево – водитель иномарки с места аварии пропал

Утром во вторник, 5 ноября, в Ингульском районе Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «Audi».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции.

По предварительной информации, автомобиль двигался по улице Театральной и при повороте на улицу Чайковского не справился с управлением, вследствие чего заехал в парк «Юность», где врезался в дерево.

По прибытию на место аварии сотрудников патрульной полиции водителя транспортного средства на месте не было. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента.

Обновлено в 10:16 Как пишут «Новости-N», водитель «Audi» вышел из автомобиля прихрамывая и сразу начал звонить кому-то по телефону. Через несколько минут на место происшествия приехал кабриолет «Volkswagen», после чего водитель «Audi» сел в кабриолет и уехал.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, как в Николаеве перед Широкобальским мостом столкнулись три автомобиля, а водитель, спровоцировавший ДТП, уехал с места аварии.