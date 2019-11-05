На Николаевщине ночью горела квартира – спасатели не дали распространиться огню

В селе Михайловка Николаевского района ночью 5 ноября горела квартира в двухэтажном доме.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре в доме по улице Кошевого поступило спасателям в 01:49. По указанному адресу прибыло дежурное отделение 19-й государственной пожарно-спасательной части.

Выяснилось, что горение охватило коридор и спальную комнату одной из квартир. Спасатели в составе звена газодымозащитной службы провели разведку и приступили к тушению.

В 03:20 пожар локализовали, в 05:50 - ликвидировали на площади 40 квадратных метров, не допустив распространения огня на соседние помещения. Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС привлекались четыре человека личного состава и однв единица техники, также работал личный состав и автоцистерна воинской части А1890. Дополнительно привлекалась аварийная бригада ПАО «Николаевоблэнерго».