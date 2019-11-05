Полиция ищет очевидцев момента, когда водитель «ВАЗ» сбил на переходе женщину

В Николаеве полиция ищет свидетелей наезда «ВАЗ» на пешехода, который произошел 22 октября в Корабельном районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие случилось примерно в 06:30 на перекрестке проспекта Богоявленского и улицы Прибужской возле остановки общественного транспорта «Крест».

Женщина-пешеход пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, и на нее совершил наезд «ВАЗ-2101». На момент происшествия светофор работал в режиме мигающего желтого сигнала. Вследствие ДТП 63-летняя пешеход с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить (067) 512-91-13, 102», – обратились в полиции.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, как «ВАЗ» насмерть сбил пожилую жительницу Николаева.