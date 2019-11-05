На Львовщине в результате ДТП перевернулся инкасаторский автомобиль с деньгами

На трассе Киев-Чоп в селе Гамалеевка Пустомытовского района Львовской области произошло дорожно-транспортное-происшествие (ДТП) между автомобилем «Volkswagen Caddy» и микроавтобусом «Ford Transit 350» - служебным авто инкассаторов «Ощадбанка».

Об этом сообщает Zaxid.Net.

Сообщается, что ДТП произошло около 9:20 5 ноября. В результате ДТП инкассатор перевернулся. Деньги перегрузили в другой автомобиль и вывезли с места ДТП.

По данным полиции, водитель «Ford Transit» при выезде на нерегулируемый перекресток не дал преимущества в движении автомобилю «Volkswagen Caddy», который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, участники аварии от госпитализации отказались.

Напомним, ранее в Полтаве машина инкассаторов на скорости врезалась в полицейский автомобиль и перевернулась