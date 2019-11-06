В Калифорнии работник метро за считанные секунды успел среагировать и спасти мужчину, упавшего с платформы

Работник метрополитена в Окленде, штат Калифорния, провозглашен героем после спасения мужчины, который упал на рельсы метро.

Об этом сообщает «Лига.net».

Инцидент произошел на переполненной платформе после матча Национальной футбольной лиги с участием Oakland Raiders. Как видно на записи, пассажир упал на рельсы за несколько секунд до прибытия поезда на станцию.

Этих секунд хватило работнику метро, чтобы вытащить мужчину обратно на платформу и спасти ему жизнь.

Напомним, что ранее американец из-за селфи упал в котловину вулкана и чудом спасся от горячей лавы.