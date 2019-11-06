В Черновицкой области в сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины – предполагают, что это может быть офицер погранслужбы

Фото: Facebook "Патріотичне братство прикордонників України" В Черновицкой области произошел пожар автомобиля «Opel Astra», в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает местное издание «Молодий Буковинець» со ссылкой на местных жителей.

Пожар произошел в ночь на 6 ноября в селе Вашковцы Сокирянского района на объездной дороге.

Площадь пожара составила 4 квадратных метра, однако огонь полностью уничтожил автомобиль. По словам людей, правоохранители на месте происшествия сразу не установили владельца и регистрационный номер автомобиля.

По предварительной информации, что пожар самоликвидировался до приезда пожарных. На месте пожара обнаружили фрагменты тела неустановленного лица.

В то же время на Facebook «Братство пограничников» со ссылкой на источники в Госпогранслужбе сообщает, что этот автомобиль находится в постоянном пользовании офицера оперативно-разыскного отдела оперативно-разыскного управления Западного регионального управления ГПСУ старшего лейтенанта Игоря Мельника.

Номерные знаки автомобиля уничтожены огнем. Последний раз офицер выходил на связь вечером 5 ноября. Проводятся следственные действия. Основная версия произошедшего - ДТП.

Напомним, как на Харьковщине от взрыва неизвестного предмета погиб пограничник.