В Запорожье «маршрутка» на зебре сбила пешехода и скрылась с места ДТП – никто из пассажиров не вызвал полицию

В Запорожье маршрутка сбила 14-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе и уехала с места ДТП.

Об этом сообщает «Акцент».

Инцидент произошел вечером 5 ноября на проспекте Соборном и попал на видео. От удара парня отбросило в сторону, но он смог подняться на ноги. Вероятно, он серьезно не пострадал.

На видео можно рассмотреть, как остановившаяся маршрутка уехала сразу после того, как парень встал на ноги. Скорую помощь для пострадавшего вызвали прохожие.

Очевидцы сообщили о случившемся в полицию. Патрульные задержали водителя маршрутки на соседней улице.

Местный патрульный Александр Буханец, опубликовавший видео инцидента, сообщает, что в этой ситуации следует обратить внимание на пассажиров маршрутки. Несмотря на нарушение со стороны водителя, никто из них не соизволил позвонить по номеру 102 и сообщить о происшествии.

«Кажется я понял, почему в простонародье маршрутки старого типа называют скотовозками. В основном, из-за их технического состояния. Но не сегодня. Посмотрите 16 секунд видео. И скажите мне, пожалуйста: почему, когда патруль пьет кофе между вызовами - звонок на 102.. когда ежедневные, сука, пробки на мостах - десять звонков на 102.. когда остановили бубочку за нарушение, и негодяи патрульные пишут штраф - двадцать звонков на горячую линию.. А когда маршрутка, в которой ты едешь, сбивает на пешеходном переходе подростка, и валит дальше 80кмч по городу, то все ок, едем, домой с работы торопимся. Ни одного звонка из маршрутки. Ни одного. Скотовозка, говорите? Согласен. Сегодня - на все сто. Может отпишется, кто изнутри - с интересом послушаю», - написалд патрульный на своей странице в Facebook.

Напомним, в Николаеве водитель «маршрутки» сбил насмерть человека.