В Николаеве пьяный водитель ночью влетел в столб

В Николаеве ночью 6 ноября водитель с признаками алкогольного опьянения въехал в бетонный столб на улице Генерала Карпенко.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

«Сегодня около полуночи водитель автомобиля Opel, двигаясь по улице Генерала Карпенко, не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. К счастью, обошлось без пострадавших. Общаясь с виновником происшествия, патрульные поняли, что не усталость или невнимательность стали причиной происшествия - мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения», – отметили патрульные.

Водитель не отрицал, что употреблял алкогольные напитки, но от прохождения освидетельствования на состояние опьянения категорически отказался. Патрульные составили на него соответствующие админматериалы.

Всего с начала недели николаевские патрульные задокументировали семь случаев управления в нетрезвом состоянии.

Напомним, как в парке «Юность» в Николаеве «Audi» влетела в дерево, а водитель иномарки с места аварии пропал.