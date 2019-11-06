«Безответственность руководства и игнорирование ситуации»: В торговом центре в Николаеве, где был пожар, неисправна система безопасности

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области посетовало, что руководство торгового-центра, в котором накануне произошел пожар, уклонялось от выполнения требований по пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

Как известно, вечером 5 ноября в торговом центре «33 квадратных метра», расположенном на улице Космонавтов в Николаеве, произошел пожар.

«Пожарная безопасность на объектах с массовым пребыванием людей - проблема, которая никогда не потеряет своей актуальности. В случае возникновения пожара на данных объектах, при неудовлетворительной пожарной защите, возможны многочисленные человеческие жертвы, а также значительные материальные потери. Ответственным за пожарную безопасность крайне важно устранить все причины возникновения таких ситуаций, а также предусмотреть реализацию мер по минимизации их последствий», – добавили в ведомстве.

Также в Госслужбе отметили, что несколько лет подряд их сотрудников не допускали к проверкам в торговом центре «33 квадратных метра».

«Руководство и администрация объекта систематически уклоняется от надлежащего соблюдения правил пожарной безопасности. Безответственность руководства и игнорирование ситуации, за минувшие сутки подвергла риску жизни николаевцев. Только благодаря своевременному сообщению в Службу спасения и оперативному принятию первоочередных мер удалось избежать человеческих жертв», – добавили в ГСЧС.

Кроме этого, в ГСЧС акцентировали, что существующая система противопожарной защиты в ТЦ, (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре, автоматическая система пожаротушения, система дымоудаления), находится в неисправном состоянии и не выполнила своих функций по своевременному выявлению факторов горения, их тушению на ранних стадиях и организации оповещения, эвакуации посетителей заведения.