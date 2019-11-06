В Николаеве «ВАЗ» сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре» – пострадавшую забрала «скорая»

В среду, 6 ноября, в Ингульском районе Николаева на улице Троицкой произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля «ВАЗ» и пешехода.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 17:30 по улице Троицкой 74-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-3115», по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на местную жительницу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, как в Николаеве водитель «маршрутки» сбил насмерть человека.