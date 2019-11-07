Возле Николаева на трассе легковушка вылетела в кювет и загорелась

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Утром в четверг, 7 ноября, на одесской трассе за селом Половинки Николаевского района загорелся автомобиль.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Как уточнили «Преступности.НЕТ» в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, по предварительным данным автомобиль вылетел в кювет, после чего загорелся. На место направлено дежурное отделение 19-ой государственной пожарно-спасательной части.

Предварительно, вследствие инцидента получили травмы двое человек, которые находились в транспортном средстве. Водитель от госпитализации отказался, а пассажирку забрала карета скорой медицинской помощи.

Сейчас на месте работают сотрудники ГУ ГСЧС и полицейские. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, как ранее в Николаеве загорелся прицеп у фуры, перевозившей рапс.