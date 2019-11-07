В «Борисполе» задержали россиянина, разыскиваемого за ряд преступлений – по дороге в изолятор он сбежал от конвоя

Под Киевом в аэропорту «Борисполь» пограничники и правоохранители задержали 51-летнего гражданина Российской Федерации, который разыскивался за совершение ряда преступлений. Во время транспортировки в изолятор временного содержания мужчина сбежал, но оперативно был задержан.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Мужчину разыскивали в России. Он совершил ряд преступлений и был объявлен в розыск. В аэропорту его задержали и составили протокол задержания в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, для экстрадиции.

«Сразу на поиски преступника был поднят по тревоге личный состав Васильковского отдела полиции, привлечены дополнительные силы из близлежащих территориальных подразделений полиции, задействованы пешие и автопатрули, спецназовцы, кинологи. Правоохранители максимально блокировали территорию на всех возможных направлениях, куда мог своим ходом направиться беглец», - говорится в сообщении.

Беглеца заметили прохожие, которые сообщили об этом полицейским.

«Бойцы спецподразделения тактико-оперативного реагирования и бойцы полка полиции специального назначения быстро догнали беглеца в поле и задержали. В дальнейшем задержанного доставили в изолятор временно содержания, где он будет ожидать решения суда об избрании меры пресечения», - добавили в полиции.

В ведомстве отметили, что иностранец теперь будет отвечать согласно законодательству Украины за побег из-под стражи. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 393 («Побег из места лишения свободы или из-под стражи») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.

Также по данному факту назначено служебное расследование.

Напомним, как в сентябре текущего года с участка соцреабилитации Вознесенской исправительной колонии сбежал осужденный за убийство одессит Владимир Касап.

Касап получил тюремный срок за убийство гадалки, которое он совершил в начале июня 2016 года. В суде он пояснил, что когда женщина гадала ему на картах, то начала говорить неприятные вещи о его семье и детях, после чего он решился на это преступление.

Вечером 29 сентября пограничники задержали беглеца на пункте пропуска «Кучурганы-Первомайск» Раздельнянского района Одесской области, на границе с Молдовой. Вскоре суд отправил его в СИЗО.

А потом 2 октября судья Вознесенского горрайонного суда Александр Дробинский признал виновным Владимир Касапа в побеге с территории колонии, и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.